Каким членом пр-я может быть имя сущ. в И.
Русский язык
Каким членом пр-я может быть имя сущ. в И.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное может быть практически любым членом предложения: как главным – подлежащим или сказуемым, так и второстепенным – дополнением, определением или обстоятельством.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Поставьте пропущенные знаки препинания. Весна пришла Весна пришла И вся приро??а расцвела Повсюду расцвели цветы деревья клумбы и кусты ...
Математика
В букете 8 васильков и 10 ромашек. Сколько всего цветов в букете. Естественно нужно ??е решение))))) нужно пояснение к этой задачи!!!
Русский язык