Каким членом пр-я может быть имя сущ. в И.

Русский язык
Каким членом пр-я может быть имя сущ. в И.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное может быть практически любым членом предложения: как главным – подлежащим или сказуемым, так и второстепенным – дополнением, определением или обстоятельством.
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