Поставьте пропущенные знаки препинания. Весна пришла Весна пришла И вся приро??а расцвела Повсюду расцвели цветы деревья клумбы и кусты А также крыши и мосты И переулки и коты

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Поставьте пропущенные знаки препинания. Весна пришла Весна пришла И вся приро??а расцвела Повсюду расцвели цветы деревья клумбы и кусты А также крыши и мосты И переулки и коты

Автор: Гость