Поставьте пропущенные знаки препинания. Весна пришла Весна пришла И вся приро??а расцвела Повсюду расцвели цветы деревья клумбы и кусты А также крыши и мосты И переулки и коты

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Поставьте пропущенные знаки препинания. Весна пришла Весна пришла И вся приро??а расцвела Повсюду расцвели цветы деревья клумбы и кусты А также крыши и мосты И переулки и коты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна пришла, Весна пришла! И вся природа расцвела Повсюду расцвели цветы, деревья,клумбы и кусты, А также крыши ,и мосты, И переулки,и коты.
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