Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 4^16+2^36-16? По подробнее с формулами.

Гость: Гость:

1. Приведем все к одному основанию: 4¹⁶ + 2³⁶ - 16 = 2 ³² + 2³⁶ - 2⁴ 2. Первое число в двоичной систем даст 1 и 32 нуля, второе число 1 и 36 нулей, их сумма будет выглядеть так: 10001000...000 после последней единицы 32 нуля 3. Осталось из полученного числа вычесть 2⁴ = 1000₂ для этого займем из 32 разряда 1 Получим: 100001111...1110000₈ Если считать с 0 разряда то выйдет 4 нуля, 28 единиц, еще 4 нуля и 1 единица в старшем разряде. Ответ: 8 нулей