Помогите пж объяснить графически правописание гласных в корнях с чередованием.

Русский язык
Помогите пж объяснить графически правописание гласных в корнях с чередованием.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень бир , полИть ударение на и ,корень лож , сказал все что знаю зарание прости за то ,что не сказал
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