Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова находится безударный гласный звук.Дополни каждый столбик таблицы одним своим примером. Ключик,(о) лете,(по) речке,прилёты,чайник,подсказка,морковный
Русский язык
Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова находится безударный гласный звук.Дополни каждый столбик таблицы одним своим примером. Ключик,(о) лете,(по) речке,прилёты,чайник,подсказка,морковный
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