Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова находится безударный гласный звук.Дополни каждый столбик таблицы одним своим примером. Ключик,(о) лете,(по) речке,прилёты,чайник,подсказка,морковный

Русский язык

Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова находится безударный гласный звук.Дополни каждый столбик таблицы одним своим примером. Ключик,(о) лете,(по) речке,прилёты,чайник,подсказка,морковный

Автор: Гость