В букете 8 васильков и 10 ромашек. Сколько всего цветов в букете. Естественно нужно ??е решение))))) нужно пояснение к этой задачи!!!

Математика

В букете 8 васильков и 10 ромашек. Сколько всего цветов в букете. Естественно нужно ??е решение))))) нужно пояснение к этой задачи!!!

Автор: Гость