В букете 8 васильков и 10 ромашек. Сколько всего цветов в букете. Естественно нужно ??е решение))))) нужно пояснение к этой задачи!!!

Математика
В букете 8 васильков и 10 ромашек. Сколько всего цветов в букете. Естественно нужно ??е решение))))) нужно пояснение к этой задачи!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р-10 В-8 Разом-? розв'язання 10+8=18кв В:у букеті 18 квітів
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