Каким кольчеством теплоты можно нагреть 0,3 кг воды от 12 до 20 градусов
Физика
Каким кольчеством теплоты можно нагреть 0,3 кг воды от 12 до 20 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество теплоты определяется по следующей формуле: Q=cm(t2-t1)=4200*0,3*(20-12)=10080 Дж Ответ: количество теплоты = 10,08 кДж
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