Каким нравственными устоями семейной жизни руководствуется Алёна Дмитревна ?

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Алена Дмитриевна - скромная, тихая девушка. Верна своему мужчине, видит в нем опору и смысл своей жизни. "Не боюся я смерти лютыя, а боюсь я твоей немилости" - так говорит она ему. Для нее встреча с молодым опричником является крайним потрясением, она испытывает чувство страха и вины. И опять же обращается за помощью к мужу.