Каким образом мать Моисея ,спасла его от указа фараона?
История
Каким образом мать Моисея ,спасла его от указа фараона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда фараон приказал убивать еврейских детей на территории Египта,то мать(родная) Моисея положила его в корзину и пустила по Нилу
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