Каким образом образованы:глушь,свист?

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Каким образом образованы:глушь,свист?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глух-ой(корень-окончание) -глушь. Первоначальная основа-глух, новая основа-глушь, способ образования бессуффиксный(нулевой суффикс) свист-е-ть(корень-суффикс-суффикс) -свист Производящая основа-свисте , новая-свист Способ бессуффиксный
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