Решите пожалуйста по действиям в столбик: 380193-200785-537*(47008:904)-46*(52272-52264):2 ответ должен быть: 151300 но у менч не получается этот ответ помогмте решить
Математика
Решите пожалуйста по действиям в столбик: 380193-200785-537*(47008:904)-46*(52272-52264):2 ответ должен быть: 151300 но у менч не получается этот ответ помогмте решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)47008÷904=52 2)537×52=27924 3)52272-52264=8 4)46×8=368 5)368÷2=184 6)380193-200785=179408 7)179408-27924=151484 8)151484-184=151300
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