Решите пожалуйста по действиям в столбик: 380193-200785-537*(47008:904)-46*(52272-52264):2 ответ должен быть: 151300 но у менч не получается этот ответ помогмте решить

Математика

Решите пожалуйста по действиям в столбик: 380193-200785-537*(47008:904)-46*(52272-52264):2 ответ должен быть: 151300 но у менч не получается этот ответ помогмте решить

Автор: Гость