Каким образом Рим в третьем втором веках до нашей эры установил свое господство в средиземноморье
История
Каким образом Рим в третьем втором веках до нашей эры установил свое господство в средиземноморье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самым сильным морским государством являлся Карфаген. Он имел самый сильный флот в средиземноморье. Римляне объявив войну карфагену смогли уничтожить их государство и заняли их место.
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