Пожалуйста помогите с эссе по биологии есть две темы ( одну любую на выбор ) : 1) Мозг надо беречь, в меру нагружать и не травмировать. 2) Если хочешь быть здоровым - бегай, хочешь быть умным - бегай, хочешь быть красивым - б...

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Мозг. Что же такое мозг? Мозг - это главный орган центральной нервной системы. Его надо беречь, так как без мозга человек не может ничего. Мозг помогает думать, управлять своим телом, показывать свои эмоции и так далее. Мозг это то же самое, что и компьютер. Приведём пример: Вы играете за компьютером в какую - нибудь интересную игру. И вдруг ваш компьютер начинает тормозить. Отчего же это происходит? От пере нагрузки. Чтобы компьютер не тормозил, просто перезагрузите его или подождите некоторое время. Ну, а что же делать с мозгом? Ведь ты не сможешь его перезагрузить как компьютер. Для этого нашему мозгу помогает специальный отдел - 25. Он же и перезагружает наш мозг когда мы нервничаем или у нас бессонница, агрессия и тому подобное. Другими словами этот отдел помогает нам когда наши нейроны перестают "общаться" то есть передавать информацию друг другу. Но иногда бывает и так что так называемый отдел 25 выходит из строя. Что же тогда делать? Самый лучший метод - это просто поспать. За время что вы спите вы отдыхаете и ваш мозг тоже. В это же время отдел 25 тоже перезагружается. В общем, лучше не травмировать и беречь свой мозг.