Звукоизоляция буквеный разбор слово живут
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Звукоизоляция буквеный разбор слово живут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове «живу́т»: слогов—2 (жи-вут), букв—5, звуков—5: ж → [ж] : согласный, парный звонкий, непарный твёрдый и → [ы] : гласный в → [в] : согласный, парный звонкий, сонорный, парный твёрдый у → [у] : гласный т → [т] : согласный, парный глухой, парный твёрдый
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