Решите уравнение 2.7 t + 3.6 t - 1.8 t = 36.4
Математика
Решите уравнение 2.7 t + 3.6 t - 1.8 t = 36.4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.5t=36.4 t=36.4÷4.5 t=8.08
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