Помогите пожалуйста!!! Срочно!! Тиск гусеничного трактора на грунт становить 45 кПа. Що це означає? З якою силою трактор тисне на грунт , якщо площа, на яку спираються його гусениці становить 1,5 м2(это квадрат)?
Физика
Помогите пожалуйста!!! Срочно!! Тиск гусеничного трактора на грунт становить 45 кПа. Що це означає? З якою силою трактор тисне на грунт , якщо площа, на яку спираються його гусениці становить 1,5 м2(это квадрат)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=p*S F=45000*1,5=67500 H
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