Помогите пожалуйста!!! Срочно!! Тиск гусеничного трактора на грунт становить 45 кПа. Що це означає? З якою силою трактор тисне на грунт , якщо площа, на яку спираються його гусениці становить 1,5 м2(это квадрат)?

Физика

Помогите пожалуйста!!! Срочно!! Тиск гусеничного трактора на грунт становить 45 кПа. Що це означає? З якою силою трактор тисне на грунт , якщо площа, на яку спираються його гусениці становить 1,5 м2(это квадрат)?

Автор: Гость