Площадь прямоугольника 72 см2 длина 12см во сколько раз ширина прямоугольника меньше его длины
Математика
Площадь прямоугольника 72 см2 длина 12см во сколько раз ширина прямоугольника меньше его длины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина= площадь: длина=72:12=6 см 12:6=2 (раз) во столько раз ширина меньше длины
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