Площадь прямоугольника 72 см2 длина 12см во сколько раз ширина прямоугольника меньше его длины

Математика
Площадь прямоугольника 72 см2 длина 12см во сколько раз ширина прямоугольника меньше его длины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина= площадь: длина=72:12=6 см 12:6=2 (раз) во столько раз ширина меньше длины
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