Помогите плизз с 1 заданием кто пюможет..

Математика
Помогите плизз с 1 заданием кто пюможет..
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Гость:
.............................................................8*8-8*2=48
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