Нужен доклад "Этика виртуального мира"
Информатика
Нужен доклад "Этика виртуального мира"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доклад"Этика виртуального мира ” Развитие современных средств коммуникации привело к легкому и быстрому доступу к сети интернет, что, в свою очередь, повлекло бурный рост интернет-технологий и предоставляемых услуг. Виртуальное пространство стало неотъемлемой частью жизни современного человека. Работа, общение, развлечение – одни из стимулирующих факторов, которые побуждают человека все больше уделять времени проведению в виртуальном пространстве. Вместе со становлением и развитием виртуального пространства, произошло становление и развитие осознания реальности отличной от той, в которой живет человек – виртуальной реальности. Эпоха аутентичности наложила свой отпечаток на виртуальный мир. Общий круг вопросов, порождаемый данной темой, можно представить следующими тезисами: Человек и виртуальная реальность: сосуществование трех миров – внутреннего мира человека, реального объективного мира и виртуального мира. Автономия виртуальной реальности, место и роль человека в виртуальной реальности. Три болезни современности в проекции виртуальной реальности: развитие современного социального общества, привело к развитию и становлению этики аутентичности и пограничных форм ее существования, перетекающие в индивидуализм и его крайние формы, инструментальное мышление с его крайней формой прагматизма, и фрагментация общества. Человек, сделав неотъемлемой частью своей жизни виртуальную реальность, успешно привнес в нее культуру аутентичности с уже новыми оттенками духа аутентичности. Источники аутентичности: исторический путь аутентичности Корни аутентичности современного общества. Молчаливое противоречие: поверхностный релятивизм как приобретение эпохи аутентичности. Моральный идеал самореализации. Свобода и освобождение в железной клетке виртуальной реальности: императив властвования, современное виртуальное общество как «железная клетка». Клетка сознания или новые просторы свободы и пространства реализации для человека. Фрагментация общества: источники и угрозы фрагментации современного социального общества в виртуальных реалиях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста!!! Срочно!! Тиск гусеничного трактора на грунт становить 45 кПа. Що це означає? З якою силою трактор тисне на грунт , якщо площ...
Математика
Математика
1.Верёвку длиной 30 см поделили в отношении 5 : 7 (длины частей относятся как 5 к 7). На??дите длину меньшей части. 2.В поход идут 10 мальчиков...
Английский язык