Сторона основания правильной треугольной призмы ABCA1B1C1 равна 2√5, а высота этой призмы равна 4√3. Найдите объём призмы ABCA1B1C1
Алгебра
Сторона основания правильной треугольной призмы ABCA1B1C1 равна 2√5, а высота этой призмы равна 4√3. Найдите объём призмы ABCA1B1C1
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Применены: формула объема призмы, формула площади правильного треугольника
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