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Антонім до слова дрібний
Українська мова
Антонім до слова дрібний
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Гость:
Я не из Украины, но отвечу : величезний.
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