План сочинения на тему как я дрессировала собаку

Русский язык
План сочинения на тему как я дрессировала собаку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.История появления щенка. 2.Мое отношение к собаке. 3.Что он(а) умеет. 4.Мой путь к успеху в дрессировке. 5.Результаты моих стараний(чего достигла собака,какие команды умеет выполнять) 6.Чему я еще хочу научить ее(его)
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