План сочинения на тему как я дрессировала собаку

Гость: Гость:

1.История появления щенка. 2.Мое отношение к собаке. 3.Что он(а) умеет. 4.Мой путь к успеху в дрессировке. 5.Результаты моих стараний(чего достигла собака,какие команды умеет выполнять) 6.Чему я еще хочу научить ее(его)