Как перевести i don't want to have the frog as a friend", says Chita.
Английский язык
Как перевести i don't want to have the frog as a friend", says Chita.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не хочу дружить с лягушкой-говорит Чита
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