Помогите пожалуйста решить! В растворе массой 150 г содержится 10 г NaCI. Вычислите массовую долю раствора.

Химия

Помогите пожалуйста решить! В растворе массой 150 г содержится 10 г NaCI. Вычислите массовую долю раствора.

Автор: Гость