каким законом можно объяснить возможность движение космического корабля в открытом космосе?
Физика
каким законом можно объяснить возможность движение космического корабля в открытом космосе?
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Гость:
Законы Каплера! почитай!
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