1).В первый киоск привезли 120 конвертов, во второй - 150. Конверты в каждом киоске разложили поровну в пачки. При этом во втором киоске получилось на 3 пачки с конвертами больше, чем в первом. Сколько пачек с конвертами получи...
Математика
1).В первый киоск привезли 120 конвертов, во второй - 150. Конверты в каждом киоске разложили поровну в пачки. При этом во втором киоске получилось на 3 пачки с конвертами больше, чем в первом. Сколько пачек с конвертами получилось в каждом киоске? 2). Длина оконного стекла прямоугольной формы равна 12 дм, а ширина 6 дм. найди площадь 14 таких стёкол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150-120=30шт разница 30/3=10шт в пачке 120/10=12пачек в первом 12+3=15пачек во втором или 150/10=15 2) S=а*в S=12*6=72дм² площадь одного стекла 72*14=1008дм² площадь 14 таких стёкол
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