1).В первый киоск привезли 120 конвертов, во второй - 150. Конверты в каждом киоске разложили поровну в пачки. При этом во втором киоске получилось на 3 пачки с конвертами больше, чем в первом. Сколько пачек с конвертами получи...

Математика

1).В первый киоск привезли 120 конвертов, во второй - 150. Конверты в каждом киоске разложили поровну в пачки. При этом во втором киоске получилось на 3 пачки с конвертами больше, чем в первом. Сколько пачек с конвертами получилось в каждом киоске? 2). Длина оконного стекла прямоугольной формы равна 12 дм, а ширина 6 дм. найди площадь 14 таких стёкол.

Автор: Гость