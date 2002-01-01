осуществить цепочку превращения метан- ацетилен- этаналь- этанол
Химия
осуществить цепочку превращения метан- ацетилен- этаналь- этанол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 CH4 ---> C2H2 + 3 H2 C2H2 + H2O ---> СH3CHO 4 H3C-CHO + LiAlH4 ---> C2H5OH
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