Напишите пожалуйста предложение, чтобы можно было прочитать с разной интонацией, и чтобы получился разный смысл одного и того же предложения!!?
Русский язык
Напишите пожалуйста предложение, чтобы можно было прочитать с разной интонацией, и чтобы получился разный смысл одного и того же предложения!!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты ходил сегодня на работу? пробуй ставить разные интонации то на "ты", то на "ходил", то на "сегодня", то на "работу" И всё получится по разному ;)
Гость:
коля пел,так как пели все или коля пел так,как пели все
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