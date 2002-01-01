С какого срока вступил в силуФедеральный закон от 1 ноября 2002 г.,который был опубликован 6 ноября 2002г. и в котором не установлен сроквведения его в действие:А. 6 ноября 2002 г.;Б. 12 ноября 2002 г.; В. 17 ноября 2002 г.;Г. ...

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С какого срока вступил в силуФедеральный закон от 1 ноября 2002 г.,который был опубликован 6 ноября 2002г. и в котором не установлен сроквведения его в действие:А. 6 ноября 2002 г.;Б. 12 ноября 2002 г.; В. 17 ноября 2002 г.;Г. 7 декабря 2002г.

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