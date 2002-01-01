составь 1 предложение со словами утренним и утреннем
Русский язык
составь 1 предложение со словами утренним и утреннем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озаряется улица утренним светом. В утренней зарядке очень много преимуществ.
Гость:
Утренним солнцем и утренним ветром можно наслождатся в лесу ранним утром.
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