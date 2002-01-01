Даны два равных круга, не имеющих общих точек. Сколько существует точек плоскости таких, что любая прямая, проходящая через эти точки и пересекающая один круг, пересекает и другой?
Математика
Даны два равных круга, не имеющих общих точек. Сколько существует точек плоскости таких, что любая прямая, проходящая через эти точки и пересекающая один круг, пересекает и другой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямая, пересекающая два круга, не имеющих общих точек: 1. может иметь четыре точки, если она пересечет круги, из которых две точки - это будет пересечение одного круга, и две точки будут пересечением другого круга. 2. может иметь две точки, если прямая является касательной сразу к двум кругам. 3. может иметь три точки, если прямая является касательной к одному кругу - это 1 точка, а также пересечет другой - это будут 2 точки.
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