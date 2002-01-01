Представьте данные числа в виде приближенного значения десятичной дроби (результат округлите до десятых) 1/7  и  1  9/25

Математика
Представьте данные числа в виде приближенного значения десятичной дроби (результат округлите до десятых) 1/7  и  1  9/25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/7 = 0,14285 =0,1 1 9/25 = 34/25 = 1,36= 1,4
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