Представьте данные числа в виде приближенного значения десятичной дроби (результат округлите до десятых) 1/7 и 1 9/25
Математика
Представьте данные числа в виде приближенного значения десятичной дроби (результат округлите до десятых) 1/7 и 1 9/25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/7 = 0,14285 =0,1 1 9/25 = 34/25 = 1,36= 1,4
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