Представьте данные числа в виде приближенного значения десятичной дроби (результат округлите до десятых) 1/7 и 1 9/25

Математика

Представьте данные числа в виде приближенного значения десятичной дроби (результат округлите до десятых) 1/7 и 1 9/25

Автор: Гость