На одну чашку весов поставили стакан с холодной водой, на другую- с горячей и уравновесили их. Изменится ли равновесие весов через некоторое время?

Физика

На одну чашку весов поставили стакан с холодной водой, на другую- с горячей и уравновесили их. Изменится ли равновесие весов через некоторое время?

Автор: Гость