На одну чашку весов поставили стакан с холодной водой, на другую- с горячей и уравновесили их. Изменится ли равновесие весов через некоторое время?
Физика
На одну чашку весов поставили стакан с холодной водой, на другую- с горячей и уравновесили их. Изменится ли равновесие весов через некоторое время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
конечно! там,где горячая вода испарение происходит быстрее ( холодная вода тоже испаряется,только значительно медленнее), поэтому в результате испарения горячей воды ее масса уменьшится,следовательно весы не будут в равновесии
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