Каким занятием благоприятствовала природа Аттики ? Каким нет ? Из кого состоял афинский демос ? Чем он был недоволен в 7 ом веке до н. э. ? Чего требовал ?
История
Каким занятием благоприятствовала природа Аттики ? Каким нет ? Из кого состоял афинский демос ? Чем он был недоволен в 7 ом веке до н. э. ? Чего требовал ?
Ответ(ы):
Гость:
По мере развития экономической жизни, в Афинах усиливалась борьба между аристократией и народом - демосом. Демос не был однороден. Наряду с беднотой, зависимыми батраками и ремесленниками в его состав входили и относительно зажиточные крестьяне, сохранившие свои земли, и владельцы ремесленных мастерских, и купцы, и судовладельцы. С другой стороны - одни из аристократических родов беднели, представители других приобщались к торговле и морскому делу, проникаясь интересами, отличными от интересов аристократов-землевладельцев. К началу 6 века до н. э. борьба между афинским демосом и эвпатридами достигла исключительной остроты. Значительное число крестьян попало в положение батраков, многие за долги попали в личную кабалу, некоторые были проданы за границу. Афинский демос был недоволен тем, что правителей (аристократов) выбирали из знатных, судьями тоже были знатные люди, которые судили не по писаным законам, а по обычаям, которые можно было толковать по-разному. Демос начал борьбу за то, чтобы отнять власть у знатных людей и самим управлять Афинами. Демос требовал отменить долговое рабство, поделить землю, т. е. отобрать часть земли у знатных и
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