Какими чертами характера Аси восхищается Тургенев?
Литература
Какими чертами характера Аси восхищается Тургенев?
Ответ(ы):
Гость:
Свобода, ветреность души и тела, внутренняя переменчивость характера... Все эти качества восхищают автора. Ася кажется ему очень славной и милой девушкой.
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