Какими достижениями прославился Арабский халифат при Харуне ар-Рашиде?
История
Какими достижениями прославился Арабский халифат при Харуне ар-Рашиде?
Ответ(ы) на вопрос:
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Халиф основал в Багдаде большой университет и библиотеку, поощрял занятия науками, поэзией и музыкой. К Харуну ар-Рашиду был приближен поэт Аббас ибн аль Хамна, представитель поколения, отказавшегося от канонизированных форм доисламской поэзии. При нём в Халифате достигли значительного развития сельское хозяйство, ремёсла, торговля и культура (преимущественно литература). Вместе с тем наметились признаки его распада: антиправительственные восстания в Дейлеме, Сирии и других областях.
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