Какими главными качествами обладали люди, которые окружали писателя в детстве? (Л.Н.Толстого)

Литература
Какими главными качествами обладали люди, которые окружали писателя в детстве? (Л.Н.Толстого)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Детство Л.Н. Толстого вспоминается ему как беззаботная и счастливая пора. В этот период жизни его окружали любящие и душевные люди. Даже спустя годы писатель с нежностью и теплотой вспоминал этот период своей жизни
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