По физической карте России опишите Западно-Сибирскую равнину: План описания: 1. ??а каком материке находится 2. В какой части материка 3. Какие горы окаймляют равнину с запада 4. Какие горы окаймляют равнину с юга 5. Каки...
География
По физической карте России опишите Западно-Сибирскую равнину: План описания: 1. ??а каком материке находится 2. В какой части материка 3. Какие горы окаймляют равнину с запада 4. Какие горы окаймляют равнину с юга 5. Какие реки протекают 6. Какими морями омывается 7. Города, находящиеся на равнине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описание Западно-Сибирской равнины: 1) Материк Евразия 2) Часть света Азия, Север материка Евразия 3) На западе Уральские горы 4) На юге Алтай и Саяны 5) Самая крупная река Обь и её главный приток Иртыш, более мелкие реки: Тобол, Ишим, Кеть, Чулым, Надым, Таз, Пур 6) Карское море 7) Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут, Ноябрьск
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