По физической карте России опишите Западно-Сибирскую равнину: План описания: 1. ??а каком материке находится 2. В какой части материка 3. Какие горы окаймляют равнину с запада 4. Какие горы окаймляют равнину с юга 5. Каки...

География

По физической карте России опишите Западно-Сибирскую равнину: План описания: 1. ??а каком материке находится 2. В какой части материка 3. Какие горы окаймляют равнину с запада 4. Какие горы окаймляют равнину с юга 5. Какие реки протекают 6. Какими морями омывается 7. Города, находящиеся на равнине

Автор: Гость