Какими минералами богата вологдская область?
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Какими минералами богата вологдская область?
Ответ(ы):
Гость:
Вологодская земля богата кварцем, агатом, яшмой, бериллом.
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