Какими причинами мотивирует Д.Чемберлен необходимость создания британской колониальной империи? Согласны ли вы с его утверждением,что благополучие трудящихся зависит больше от колониальных захватов , чем от развития промышленности

История
Какими причинами мотивирует Д.Чемберлен необходимость создания британской колониальной империи? Согласны ли вы с его утверждением,что благополучие трудящихся зависит больше от колониальных захватов , чем от развития промышленности
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Гость:
Власть, деньги, господство
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