Какими видами хозяйства занимались сарматы?

Гость: Гость:

Сарматы широко использовали в быту кожа­ную посуду - торсыки, саба, конеки, бурдюки и т.п.Сарматы занимались как кочевым скотоводством, так и земледелием. В основном выращивали овец и лошадей. Мясо и молоко их употребляли в пищу, а из кожи и шерсти выделыва­ли одежду, войлок. Сарматы выращивали крепких, невысоких в холке, приспособленных к круглогодич­ному содержанию и тебеневке лошадей. Также име­лись выносливые скакуны для дальних походов. Ими владели знать и военачальники. Такие лошади были редки в степи и ценились дорого. Сарматы разводили также верблюдов и быков. Они использовались как тягловая и гужевая сила.У сарматов наряду с кочевым и полукочевым скотоводством получила распространение осед­лость. В хозяйстве племен, живших в междуречье Волги и Жайыка, а также на побережье Черного моря, важное место занимало земледелие. У них вместе с кочевым хозяйством развивалось полу­кочевое и даже оседлое хозяйство.В жизни и быту сарматов охота имела подсоб­ное значение, а также играла роль развлечения и соревнования в меткости, ловкости и силе. Они охотились на косуль, сайгаков, зайцев, лисиц, а так­же на другую дичь. При охоте пользовались луком и использовали специально обученных собак.Ши­рокое распространение получила верховая охота. Ученые-археологи обнаружили в могильнике Бесоба кур­ган с захоронением женщин-жриц.Внутреннее строение кургана состояло из бревен. Сверху захоронение было покрыто ветвями деревьев, травой и дерном. В нем были похоронены две женщины, лежавшие на спине головой на юго-запад. Рядом с покойными были положены «необходимые» вещи: бронзовое зеркало, золотые серьги, бусы и жерт­венник с изображением оскалившего пасть волка. Изучение памятников савроматов Западного Казахстана позволило выявить следующие их осо­бенности: внутреннее устройство могильных кур­ганов в большинстве случаев состоит из деревян­ных бревен; во-вторых, могилы имеют различную форму (прямоугольные, круглые, овальные и т.д.). Одним из хорошо исследованных памятников савроматов является могильник Сынтас. Первый из курганов могильника выложен из рядов бревен в виде сужающейся кверху пирамиды. Здесь в кур­гане захоронены сразу три савроматских воина.Возможно, что один из них был военачальником. Он лежал в центре и покоился на возвышенной основе. Таким образом, в могиле, скорее всего, за­хоронен военачальник со своими двумя воинами. Возле воинов были положены бронзовые нако­нечники стрел, железные кинжалы, железные уздечки, глиняная посуда и т.п. Также при раскоп­ках памятника Сынтас были найдены предметы с изображением волка и костяные ложки с изобра­жениями сайги и горного козла. При раскопках памятника позднесарматского периода Аралтобе, что в Жылыойском районе Атырауской области, были раскопаны 3 кургана. Среди находок в погребениях были вооружение вождя, укра­шения, а также части ритуального посоха жреца.Сарматы в рассматриваемое нами время были воинственным племенем. К тому же они были на­родом с высокоразвитым искусством. Мастера-ре­месленники занимались не только изготовлением различных вещей и предметов, но и ткачеством.Ювелиры изготавливали украшения из золота, се­ребра, меди и железа, а также делали зеркала.