Какое число на столько же меньше чем 18 на сколько 13 больше чем 3? второй вопрос какое число на сколько же больше чем 40на сколько 20меньше чем 50

Математика
Какое число на столько же меньше чем 18 на сколько 13 больше чем 3? второй вопрос какое число на сколько же больше чем 40на сколько 20меньше чем 50
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