Какое число надо увеличить в 3 раза чтобы получить число равное сумме чисел 135 и 450

Математика
Какое число надо увеличить в 3 раза чтобы получить число равное сумме чисел 135 и 450
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма чисел равна 135+450=585 далее 585 делим на 3 и получаем 195
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