Можно считать реакцию взаимодействия соляной кислоты с мелом качественной реакц??ей на карбонаты ? как взаимодействуют карбонаты с другими кислотами ?

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Можно, так как с любой кислотой карбонат будет выявлен по выделению газа(пузырьки). Это означает, что качественная реакция для карбонатов - это реакция с H(+) ионом. CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ углекислый газ и есть тот газ, который выделяется при реакции H(+) с карбонатом. Так происходит от того, что изначально в конце реакции получается малостабильная H2CO3, которая сразу распадается на H2O + CO2. С другими кислотами: CaCO3+H2SO4=CaSO4+H2O+CO2↑ CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑