Подумай, как повлияли бы на жизнь твоей семьи следующие изменения в бюджетной пол??тике государства: сокращение расходов на образование; увеличение налога на имущество граждан; увеличение расходов на реализацию социальной полит...

Гость: Гость:

Все эти изменения, а тем более, если бы они произошли еще и все разом, перевернули бы жизнь моей семьи. Доходов родителей не хватило бы на достойное содержание семьи. Согласно первому пункту бюджетной политике, мне и моей сестре пришлось бы учиться в школе платно. Я полагаю, что это была бы достаточно значительная сумма. Второй пункт «задушит» папину машину, коммуналка «взлетит до небес». Третий пункт подразумевает отмену льгот льготным категориям граждан (хана моему проездному). И, наконец, четвертый пункт – это повышение цен на продукты питания и предметы первой необходимости. Я думаю, что в свете таких событий, мы бы уехали жить в свой домик в деревне и занялись бы натуральным хозяйством. Либо папа бы работал без выходных.