Какое число нужно поставить в выражение: 4(x+p)-3=4x-5 вместо буквы p, чтобы полученное равенство стало тождеством?

Алгебра

Какое число нужно поставить в выражение: 4(x+p)-3=4x-5 вместо буквы p, чтобы полученное равенство стало тождеством?

Автор: Гость