Какое число нужно поставить в выражение: 4(x+p)-3=4x-5 вместо буквы p, чтобы полученное равенство стало тождеством?

Алгебра
Какое число нужно поставить в выражение: 4(x+p)-3=4x-5 вместо буквы p, чтобы полученное равенство стало тождеством?
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Какое чесло можно прибавить к 8 что получилось 2
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