Открытия : Лаптевых,Дежнева,Беринга,Татьяны Прончищевой,Чирикова Алексея Ильича (Заранее спасибо)
География
Открытия : Лаптевых,Дежнева,Беринга,Татьяны Прончищевой,Чирикова Алексея Ильича (Заранее спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
Лаптевы : русские полярные исследователи братья Дмитрий и Харитон Лаптевы открыли море, которое и назвали их именем (первоначально море носило имя Норденшельда). Дежнев : Пролив между Азией и Америкой.
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