Как пишется лучшему или лучшаму скажите пожалуста

Русский язык
Как пишется лучшему или лучшаму скажите пожалуста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лучшему   ))))))))))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вырази в указанных единицах (4 т 15 кг )
Ответить
Информатика
Докажите что компьютер похож на человека
Ответить
Русский язык
От полных причастий образуйте краткие формы женского или среднего рода единственного числа Заваленный, расположены, натопленные, оклеенном, масл...
Ответить
Русский язык
Укажите какое словосочетание соответствует схеме: наречие+глагол 1.сияла над морем 2.светила в темноте 3.ярко светила 4.красота осени
Ответить
Математика
Помогите решить уравнения! 1)4х+2х-7=5 2) 8=3х-х 3) 7х+2=3х-10 4) 12+3(х+1)=0
Ответить