Вырази в указанных единицах (4 т 15 кг )

Математика
Вырази в указанных единицах (4 т 15 кг )
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Гость:
4т 15 кг=4015кг вот и все
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