Укажите какое словосочетание соответствует схеме: наречие+глагол 1.сияла над морем 2.светила в темноте 3.ярко светила 4.красота осени

Русский язык
Укажите какое словосочетание соответствует схеме: наречие+глагол 1.сияла над морем 2.светила в темноте 3.ярко светила 4.красота осени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3, светила как ярко
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